Küresel piyasalarda İran anlaşması beklentisi: Rahatlama rallisi sınırlı kalabilir

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı yeniden tam kapasiteyle açabileceği beklentisi güç kazandı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın 'büyük ölçüde müzakere edildiğini' söyledi. Ancak Capital Economics analistleri, olası bir anlaşmanın piyasalarda beklenen kadar güçlü bir rahatlama rallisi yaratmayabileceği görüşünde.

Analistlere göre bunun üç temel nedeni var: Enerji fiyatları yüksek kalabilir, faiz indirimi beklentileri zayıflıyor ve riskli varlıklardan büyük ölçüde çıkış yapılmadı. Enerji fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor, bu da enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Merkez bankalarının faiz indirimleri ertelenebilir. Yatırımcılar riskli varlıklardan büyük ölçüde çıkış yapmadığı için rahatlama rallisi sınırlı kalabilir.

