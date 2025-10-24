ABD Hükümet Kapanması Hava Trafik Kontrolünü Etkiliyor

WASHINGTON, 24 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin önde gelen birçok havalimanında hava trafik kontrolörlerinin yetersizliği nedeniyle uçuşlar durduruldu veya ertelendi. Bu durum, 23. gününe giren federal hükümetin kapanmasının giderek genişleyen etkilerini gösteriyor.

Başkent Washington'un hemen dışındaki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı, kalkış erteleme programı başlatırken, New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, New York'taki LaGuardia Havalimanı ve Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı personel eksikliği nedeniyle uçakların yere inmesi ve kalkış yapmaması anlamına gelen "ground stop" emri vererek tüm kalkışları geçici olarak durdurdu.

Federal Havacılık İdaresi'nin son verilerine göre Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na gelen uçaklar, perşembe günü yerel saatle 21.30 itibarıyla ortalama 31 dakika gecikmeli olarak iniş yapabildi.

FlightAware sitesinin verilerine göre ülke içi, ülkeye veya ülkeden dışarı yapılan 5.000'den fazla uçuş ertelendi, 80 uçuş ise iptal edildi.

Bu ayın başından bu yana yaklaşık 13.000 hava trafik kontrolörü ve Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin 50.000 çalışanı maaş almadan görev yapmayı sürdürüyor. İdare, ülke genelindeki havalimanlarında güvenlik kontrollerinden sorumlu.

Taraflar birbirini suçlamayı sürdürürken, ABD'de hükümet kapanmasının kasım ayına, hatta tatil sezonuna kadar uzama olasılığı giderek artıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu tatil sezonunda ülke genelindeki büyük havalimanlarında ciddi uçuş gecikmeleri, aksaklıklar ve iptaller yaşanmasından endişe duyuyoruz" dedi.