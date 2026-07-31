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ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı

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NEW YORK, 31 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir süpermarket, 10 Nisan 2026. Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 büyüdü.

NEW YORK, 31 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir süpermarket, 10 Nisan 2026.

Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 büyüdü. Bu oran, ikinci çeyrekte büyümenin beklenmedik şekilde yavaşladığına işaret etti. Temel enflasyon göstergeleri ise yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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