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ABD'den Küba ordusunun kontrolündeki GAESA Holding'e yaptırım

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ABD yönetimi, Küba ordusunun kontrolündeki GAESA holdingi ve bağlantılı şirketleri yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanı Rubio, bu yapının Küba halkının kaynaklarını sömürdüğünü savundu.

ABD yönetimi, Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada Küba yönetimini hedef alan yeni bir yaptırımı duyurdu.

Rubio, Küba ekonomisini domine eden ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Söz konusu yapının Küba halkının kaynaklarını "çalarak" kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını savunan Rubio, "Bugün, GAESA ağının yanı sıra, Küba'nın maden ve metal rezervlerini haksız kazanç elde etmek amacıyla sömüren kuruluşları da yaptırım listesine ekledim." ifadesini kullandı.

Rubio ayrıca, söz konusu şirketlerin ABD aleyhinde propaganda yapmaya devam etmelerine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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