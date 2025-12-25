ABD'den, Honduras'ta devlet başkanı seçimini kazanan Filistin kökenli Asfura'ya tebrik

ABD, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 30 Kasım'da düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan Filistin kökenli muhafazakar aday Nasry Asfura'yı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Başkan Donald Trump'ın da desteklediği Asfura'nın seçimi kazanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, seçimdeki zaferi nedeniyle ABD'nin Asfura'yı tebrik ettiği, Washington yönetiminin iki ülke arasındaki güvenlik, ekonomi ve yasa dışı göç alanlarında birlikte çalışılması beklentisini taşıdığı ifade edildi.

Asfura'ya barışçıl bir şekilde yetki devrinin olması gerektiği aktarılan açıklamada, tüm taraflara sonuçlara saygı duyma çağrısı yapıldı.

Asfura kimdir?

Filistin kökenli iş insanı Asfura, 8 Haziran 1958'de başkent Tegucigalpa'da dünyaya geldi.

Tegucigalpa'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Asfura, bu süre zarfında araç trafiğini iyileştirmeyi amaçlayan çok sayıda çelik ve beton altyapı projesini hayata geçirdi.

Başkanlık kampanyası sürecinde Asfura, mali istikrarı, istihdam yaratılmasını ve üretken altyapının güçlendirilmesini ön plana çıkardı.

Asfura, bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi, bağlantı altyapısının iyileştirilmesi ve yerel ekonomi üzerinde anında etkisi olacak projelerin hayata geçirilmesi vaatlerinde bulundu.

Nasry Asfura, 2020'de kara para aklama, dolandırıcılık, kamu kaynaklarını kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Söz konusu iddiaları reddeden Asfura, siyasetçi, kamu görevlisi ve iş insanlarının karıştığı uluslararası bir yolsuzluk skandalı olan Pandora Belgeleri ile de herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.

Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran ABD Başkanı Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.