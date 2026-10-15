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ABD'de tüketici fiyatları eylülde beklentileri aştı, yıllık enflasyon yüzde 3,7 oldu

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ABD Çalışma Bakanlığı, tüketici fiyatlarının eylülde akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle beklentilerin üzerinde arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken TÜFE yıllık yüzde 3,7 arttı; ekonomistler yüzde 3,6 öngörüyordu.

NEW YORK, 15 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir market, 14 Ekim 2026.

ABD Çalışma Bakanlığı tüketici fiyatlarının eylül ayında akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle beklentilerin üzerinde arttığını ve yıllık enflasyonun mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 arttı. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasını öngörüyordu. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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