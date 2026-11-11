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ABD'de tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, Hazine getirileri yükseldi

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Ekimde ABD'de tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı; çekirdek enflasyon üst üste üçüncü ayda da yüksek kaldı. Bu gelişme fiyat baskılarının yaygınlaştığı endişesini artırırken kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde keskin yükselişe neden oldu.

NEW YORK, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir mağaza, 31 Ekim 2026.

ABD'de tüketici fiyatları, çekirdek enflasyonun üst üste üçüncü ayda da yüksek seviyede kalmasıyla ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. Fiyat baskılarının yaygınlaştığına ilişkin endişeleri artıran bu gelişme, kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde de keskin yükselişe yol açtı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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