ABD'de Hükümet Kapalı, 1700 Uçuş İptal Edildi

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle bir haftada 1700'den fazla uçuş iptal edildi. Hava Trafik Kontrolü'ndeki personel eksikliği, iptallerin ana sebebi olarak gösteriliyor. FAA, çalışmaların devam etmesi halinde daha fazla uçuşun iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

ABD'de hükümetin 39 gündür kapalı olması nedeniyle havacılık faaliyetleri aksamaya başlarken, ülkede bu hafta sonu 1700'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan verilere göre, hava yolu şirketleri Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) talimatıyla 7 Kasım'dan 9 Kasım'a kadar yapılması planlanan 1700'den fazla uçuşu iptal etti.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

FAA'nın son açıklamasına göre hava yolu firmaları, en yoğun 40 havalimanından yapılan iç hat uçuşlarını dünden itibaren yüzde 4 oranında azaltarak çok sayıda uçuşu iptal etti.

Buna göre sadece dün ABD genelinde yapılması planlanan yaklaşık 800 uçuş iptal edildi.

FAA, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde hava yolu firmalarının 11 Kasım'da uçuşlarının yüzde 6'sını, 13 Kasım'da yüzde 8'ini ve 14 Kasım'da ise yüzde 10'unu iptal etmek durumunda kalacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
