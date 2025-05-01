ABD'de Federal Çalışanlara Günlük Konum Bildirimi Zorunluluğu

The Washington Post, ABD'de federal çalışanlara günlük konumlarını bildirme gerekliliğinin şart koşulacağını öne sürdü.

The Washington Post'un Federal Seçim Komisyonu (FEC) çalışanlarına gönderilen bir elektronik postaya dayandırdığı haberine göre, çalışanların her gün çalışma yerlerini beyan etmeleri gerekecek.

E-postada, FEC'nin "Günlük Doluluk Aracı" adlı anket formunu Yönetim ve Bütçe Ofisi ile Genel Hizmetler İdaresinden gelen direktiflere yanıt olarak hazırladığı belirtildi.

Tüm çalışanların bu günlük bilgileri göndermelerinin gerekli olduğu vurgulanan e-postada, 4 Mayıs'tan itibaren federal kurumların "bulundukları alanlardaki günlük doluluk seviyelerine ulaşmak" için bir metodoloji uygulamaları gerektiği kaydedildi.

E-postada, çalışanların, formda "FEC ofisinde çalıştım", "Onaylı izindeyim", "Bu federal bir tatil" ve "Onaylı uzaktan çalışmadayım" adlı seçeneklerden birini işaretlemesinin şart koşulduğu gözlemlenirken, takip sisteminin amacının "hükümete elden çıkarılması için uygun olabilecek kullanılmayan alanın belirlenmesinde yardımcı olmak" olduğu belirtildi.

Çalışanların 19 Mayıs'tan itibaren iki haftada bir doluluk durumlarına ilişkin rapor sunmaları gerektiği aktarılan e-postada, her cuma çalışanlara yanıtlarını özetleyen bir e-posta gönderileceği ve gönderimin eksik olduğu günlerin vurgulanacağı aktarıldı.