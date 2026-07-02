2026 FIFA Dünya Kupası... Abd, Bosna-Hersek'i 2-0 Yenerek Son 16 Turuna Kaldı

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda ABD, Bosna-Hersek'i 2-0 yendi. ABD, son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

Dünya Kupası'nın son 32 turunda yapılan maçında ABD ve Bosna-Hersek karşılaştı. ABD, Balagon ve Tillman attığı gollerle Bosna-Hersek'i 2-0 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika oldu.

Kaynak: ANKA