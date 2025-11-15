Haberler

ABB'den Hıdırlıktepe'deki Anıtların Maliyetiyle İlgili Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hıdırlıktepe'de inşa edilen 100'üncü Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın maliyetine dair ortaya atılan iddiaların yanlış olduğunu açıkladı. İki anıtın maliyetinin toplam 181 milyon TL olduğu, ancak bahsedilen 2,2 milyar TL'nin kentsel dönüşüm projesinin toplam maliyeti olduğu belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki turizm potansiyelinin artacağı vurgulandı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaptığı yazılı açıklamayla Hıdırlıktepe'de yapımı süren 100'üncü Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'na yönelik ortaya atılan maliyet iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa mahallelerinin uzun yıllar atıl bırakıldığını belirtilen ABB'nin açıklamasında, göreve gelinmesinin ardından bölgenin bütüncül bir kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi amacıyla kapsamlı bir proje hazırlanıp uygulamaya konulduğunu bildirdi. Proje tamamlandığında bölgenin endemik bitki alanları, kültür teras bahçeleri, kent arşivi ve taş müzesi, el sanatları alanları, uluslararası gençlik kampı, amfi alanı ve Hıdırellez Ateşi Seyir Terası ile Ankara'nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağı kaydedildiği açıklamada, 100'üncü Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması sonucunda, uzman jüri tarafından belirlenen proje doğrultusunda inşa edildiği vurgulandı. Proje kapsamında tepede iki zirvede geniş etkinlik alanı, 2 bin 500 metrekarelik dairesel platform ve merkezde 3,6 metre açıklıkla konumlandırılmış iki anıtsal kulenin yer alacağı ifade edildi. Ayrıca Çanakkale Savaşı'ndan günümüze tüm şehitlerin isimlerinin anıt çevresindeki panolarda ölümsüzleştirileceği belirtildi.

Son günlerde gündeme getirilen maliyet iddialarına da değinilen açıklamada, iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar TL olduğuna yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Söz konusu 2,2 milyar TL'nin tüm bölgeyi kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve rekreasyon protokolünün toplam bedeli olduğu, anıtlar ve çevre düzenlemelerinin maliyetinin ise 181 milyon TL olarak gerçekleştiği bildirildi.

Hıdırlıktepe'nin yalnızca bir anıt alanı olmadığı, Hacıbayram–Hıdırlıktepe–Ankara Kalesi Teleferik Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte Ankara'nın tarihi mirasını modern yaklaşımla buluşturacak büyük bir turizm koridorunun merkezinde yer alacağı belirtildi. Teleferik hattının tamamlanmasıyla bölgedeki turizm hareketliliğinin artacağı kaydedildi.

