Ab, Rusya Merkez Bankası'nın Varlıklarının Transferini Geçici Olarak Yasakladı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulmuş varlıkların geri transferini yasaklama kararı aldı. Bu adım, AB ekonomisine verilen zararı sınırlamak amacıyla alınmıştır ve yaklaşık 210 milyar euro değerindeki varlıkların dondurulmasını içeriyor.

BRÜKSEL, 13 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'da çatışmaların devam etmesi nedeniyle birlik içindeki Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulmuş varlıkların Rusya'ya geri transferini geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Konsey'den cuma günü yapılan açıklamada, "Bu karar, AB ekonomisine verilen zararı sınırlamak üzere acil bir önlem olarak alınmıştır" denildi.

Söz konusu önlemle Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının veya rezervlerinin doğrudan veya dolaylı olarak transferi ve "Rusya Merkez Bankası adına veya talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organın" dahil olduğu işlemler yasaklanıyor.

Bu adım, yaklaşık 210 milyar euro (247 milyar ABD doları) değerindeki varlıkların dondurulması anlamına geliyor. Varlıkların yaklaşık 190 milyar euroluk büyük bölümü, Belçika merkezli finansal hizmet şirketi olan Euroclear'da tutuluyor.

Rusya Merkez Bankası aynı gün yaptığı açıklamada AB'nin söz konusu varlıklarının kullanılmasına ilişkin planları karşısında yasal işlem başlatacağını belirterek, bu tür önlemlerin uluslararası hukuku ve devletin yargı dokunulmazlığı ilkesini ihlal ettiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
