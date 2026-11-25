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Avrupa Birliği (AB), spor ve kültürün Rus propagandasının aracı haline gelmemesi gerektiğini belirterek, bu nedenle Rus sporcuların AB'deki müsabakalara kendi bayrakları altında katılmalarının yasaklanmasının önerildiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pinho, spor ve kültürün Rus propagandasının bir aracı haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinden Siobhan McGarry de Rus sporcuların uluslararası spor müsabakalarına katılımının giderek normalleşmeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda Ukrayna'nın üzerine bombalar yağarken insanlar hayatını kaybediyor. Aynı zamanda Rus sporcuların uluslararası müsabakalarda Rus bayrağı altında yarıştığını görüyoruz. Biz bunu kesinlikle desteklemiyoruz."

McGarry, bu nedenle, Rus sporcuların AB müsabakalarına kendi bayrakları altında katılmalarının, Rus bayrağı gibi Rusya'yı temsil eden sembollerin sergilenmesinin ve üst düzey Rus yetkililerin AB'de düzenlenen herhangi bir spor etkinliğine katılmasının yasaklanmasını teklif ettiklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, Rus yetkililerin AB merkezli spor federasyonlarında temsil edilmesinin de yasaklanmasını talep ettiklerini aktaran McGarry, "Çünkü bu durumun normalleşmesi kabul edilemez. Spor, Rusya'nın bu savaşı yürütürken kullandığı bir propaganda aracıdır. Bu nedenle (AB) Konsey'e oldukça kapsamlı ve güçlü önlemler önerdik." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 23 Kasım'da Rusya'ya yönelik hazırladıkları 22'nci yaptırım paketi teklifini sunmuştu.

Von der Leyen, Rus takımları ve sporcuların AB'deki spor etkinliklerinde Rus bayrağı altında yarışmasının ve etkinliklerde Rusya'nın resmi sembollerinin kullanılmasının yasaklanmasını da teklif ettiklerini belirtmişti.

Yaptırım paketi teklifi, üye ülkelerin temsilcileri tarafından görüşülecek ve AB Konseyinde oy birliğiyle karara bağlanacak.

Konseyin paketi kabul etmesi halinde yaptırımlar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA