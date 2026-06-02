AB Konseyi Başkanı Costa, Arnavutluk'un üyelik müzakerelerini 2027'ye kadar tamamlayabileceğini söyledi

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arnavutluk'un üyelik müzakerelerinin 2027 sonuna kadar tamamlanmasının zor ancak mümkün olduğunu belirtti. Costa, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelede daha fazla çaba gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arnavutluk'un AB üyelik sürecinde önemli ilerleme kaydettiğini, üyelik müzakerelerinin 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefinin zor ancak mümkün olduğunu belirtti.

Costa, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Tiran'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Arnavutluk'un AB üyeliği yönündeki kararlılığını ve reform çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Geçen hafta gerçekleştirilen katılım konferansında, Arnavutluk'un "temel ilkeler" başlığındaki geçici kriterleri karşıladığının teyit edildiğini aktaran Costa, bunun AB üyesi ülkelerin, Arnavutluk'un reform sürecine olan bağlılığını tanıdığının açık göstergesi olduğuna işaret etti.

Costa, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yargının bağımsızlığının korunması ve yolsuzlukla, organize suçla mücadelede daha fazla çaba gösterilmesinin AB üyeliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AB'nin, Arnavutluk'un en güvenilir ortağı, en büyük yatırımcısı ve ticaret ortağı olduğunu dile getiren Costa, ülkenin Avrupa Tek Ödeme Alanı'na (SEPA) erişim sağladığını, AB tek pazarına kademeli entegre olduğunu ve çeşitli AB programlarından yararlandığını hatırlattı.

Costa, AB üyeliğinin yalnızca ekonomik faydalarla sınırlı olmadığını, bunun ortak değerlere dayalı siyasi bir birliğe katılım anlamına geldiğini söyledi.

Batı Balkanlar'ın AB için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Costa, genişlemenin sadece bir fırsat değil, Avrupa'nın barış, istikrar ve güvenliği açısından jeostratejik bir gereklilik olduğunu kaydetti.

"Biz de bu hedefi paylaşıyoruz"

Bir gazetecinin, genişleme sürecine ilişkin sorusunu yanıtlayan Costa, Batı Balkanlar'ın yanı sıra Ukrayna ve Moldova'nın da AB'nin temel jeopolitik öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Costa, AB Komisyonu'nun bazı müzakere başlıklarının kapatılmasına yönelik önerilerini Konsey'e sunduğunu aktararak, "Arnavutluk'un müzakereleri, 2027 sonuna kadar tamamlama yönünde çok iddialı bir hedefi var. Biz de bu hedefi paylaşıyoruz. Haziran 2026'dayız ve önümüzde yaklaşık 1,5 yıl bulunuyor. Bu zor ama mümkün. Bunun için adım adım çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Her şeyi yapmaya yüzde yüz kararlıyız"

Rama da Costa'nın ülkesinin AB üyelik sürecine verdiği desteği önemsediklerinin altını çizdi.

Costa'nın, Arnavutluk'un ve tüm Batı Balkanların dostu olduğunu vurgulayan Rama, "Bölgenin tamamının işbirlikçi bir topluluk olarak işlev görmesi için her şeyi yapmaya yüzde yüz kararlıyız." dedi.

Rama, Arnavutluk'un AB üyelik sürecindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirme konusunda hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
