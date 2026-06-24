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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 Mağlup Etti

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etap ilk maçında Çin'i 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etap ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup ederek organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenerek VNL'deki üçüncü galibiyetini aldı. Çin ise organizasyondaki dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

83 dakika süren mücadelede Türkiye adına Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram ve Murat Yenipazar ilk altıda görev yaptı.

Karşılaşmanın setleri 25-16, 25-19 ve 25-21 sonuçlandı. Türkiye, ikinci etapta yoluna galibiyetle başladı.

Kaynak: ANKA
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