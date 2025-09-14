Haberler

A Milli Takım finalde gümüş madalya ile ödüllendirildi

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı maç, Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen canlı yayında binlerce kişi tarafından izlendi. Takım, EuroBasket 2025'i gümüş madalya ile tamamladı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı final karşılaşması, Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final mücadelesini izlemek için Galata Kulesi'nin çevresinde binlerce kişi bir araya geldi.

Vatandaşlar, tarihi yapıya yansıtılan canlı yayın eşliğinde 12 Dev Adam'a coşkulu şekilde destek verdi.

Ay-yıldızlı ekip EuroBasket 2025 finalini ikinci olarak gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
