A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i Deplasmanda Yendi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı.
(ZENICA)- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Milli takım, elemelerde 5'te 5 yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 82-75 kazanan 12 Dev Adam, grupta oynadığı beşinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.