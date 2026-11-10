9. Çin İthalat Fuarı'nda Sağlıklı Çin temalı tıbbi yenilikler sergileniyor

9. Çin İthalat Fuarı'nda Sağlıklı Çin temalı tıbbi yenilikler sergileniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sağlıklı Çin temalı Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı açıldı. Alan, ilaç Ar-Ge'si, biyoteknoloji ve dijital sağlık atılımlarını bir araya getirerek yeni üretken güçleri ve Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni desteklemeyi amaçlıyor.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda "Sağlıklı Çin, Sağlıklı Yaşam" temasıyla açılan Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı, dünyanın önde gelen tıbbi yeniliklerini bir araya getiriyor.
İlaç Ar-Ge'si, biyoteknoloji ve disiplinler arası dijital sağlık hizmetlerindeki atılımların sergilendiği fuar, tıp alanında yeni üretken güçler geliştirmeyi ve Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni desteklemeyi amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua