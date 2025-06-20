9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı

9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı
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73 ülkeden 2.500'den fazla işletmenin katıldığı fuar, imalat, yeşil enerji ve geleneksel Çin tıbbı gibi sektörlere odaklanıyor.

KUNMİNGKUNMİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Güney Asya Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de perşembe günü başladı.

73 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilciler ile 2.500'ün üzerinde işletmenin katılımıyla gerçekleşen fuar, tüm Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerini bir araya getiriyor.

Altı gün sürecek etkinlik kapsamında oluşturulan 16 sergi salonunun yaklaşık yüzde 70'i imalat, yeşil enerji, kahve endüstrisi ve geleneksel Çin tıbbı gibi profesyonel sektörlere ayrıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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