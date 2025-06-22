9. Çin-Güney Asya Fuarı Başladı
Kunming'de gerçekleştirilen 9. Çin-Güney Asya Fuarı, Güney Asya ülkelerine ait kültürel ürünleri sergilemekte ve yoğun ilgi görmektedir.
KUNMİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de perşembe günü başlayan 9. Çin- Güney Asya Fuarı'nda Güney Asya ülkelerine ait kültürel ürünler yoğun ilgi topladı.
Altı gün boyunca devam edecek ve 16 farklı sergi salonuna ev sahipliği yapan fuara 8 Güney Asya ülkesinden yaklaşık 500 işletme katılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel