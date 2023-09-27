9. Asya Oyunları Judo Müsabakasında Çinli ve Kazak Sporcular Karşı Karşıya Geldi
HANGZHOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Judo Bronz Madalya Karma Takım Müsabakası sırasında Kazakistan'dan Kamila Berlikash'a karşı yarışan Çinli sporcu Xu Shiyan (sol), 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)
HANGZHOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Judo Bronz Madalya Karma Takım Müsabakası sırasında Kazakistan'dan Kamila Berlikash'a karşı yarışan Çinli sporcu Xu Shiyan (sol), 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel