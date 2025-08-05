81 İl'de Kaçak Alkol Operasyonu: 121 Gözaltı

81 İl'de Kaçak Alkol Operasyonu: 121 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli yapılan operasyonlarda 121 kişinin yakalandığını ve 33 bin 554 litre sahte alkol ile 29 bin 63 litre etil alkolün ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde kaçak/sahte alkol imalatçılarına düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından kaçak/sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonları paylaştı. Buna göre; İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmaları ile 121 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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