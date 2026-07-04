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80 yaşındaki yarım asırlık yorgancı, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

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Burdur'da 51 yıldır yorgancılık yapan 80 yaşındaki Sadık Can, çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşarken, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini söyledi.

BURDUR'da yarım asırdır yorgancılık yapan Sadık Can (80), ilerleyen yaşına rağmen her gün iş yerine gidip çalışıyor. Sağlığı el verdiği müddetçe işinin başında durmaya ve mesleğini yaşatmaya kararlı olduğunu söyleyen Can, çırak bulamamaktan yakınarak, "Mesleğimiz ölmesin diye mücadele edeceğim" dedi.

Alacacılar Sokak'taki iş yerinde 51 yıldır yorgancılık yapan Sadık Can, mesleğinin son temsilcileri arasında yer alıyor. Her gün dükkanını açıp 6-7 saat çalışarak mesleğini yaşatmaya çalışan Sadık Can, daha önce 30'a yakın olan meslek erbabı sayısının son yıllarda hızla azaldığını ve bir elin parmaklarını geçmediğini söyledi. Can, "1975 yılından bu yana bu meslekle uğraşıyorum. Önceden çok kalfalarımız çıraklarımız vardı. Son 15 senedir artık çırak bulunmuyor. Eskiden anne- babalar çocuklarını 'Zanaat öğrensin' diye yaz döneminde 2-3 ay gönderiyordu. Şimdi bu durum ortadan tamamen kalktı. Çırak yok. Her geçen gün bu işler bitiyor" dedi.

'MESLEĞİMİZ ÖLMESİN DİYE MÜCADELE EDECEĞİM'

İlerleyen yaşına rağmen mesleğine devam ettiğini belirten Can, her gün dükkanına gelip 6-7 saat çalıştığını kaydetti. Can, "Cenabıhak sağlığımı daim eylediği müddetçe mesleğime devam edeceğim, bırakmayacağım. Bu dükkan velinimetimiz. Son ana kadar devam etmeye çalışacağım. İnşallah ömrümüz olduğu müddetçe devam edeceğim. Şu anda mesleğin en yaşlısı benim" diye konuştu. Hazır yatak ve yorganların mesleği bitme noktasına getirdiğini de söyleyen Can, "Mesleğimiz ölmesin diye mücadele edeceğim. Eskiden saten, ipek, basma yorganlar ilgi görürdü. Şimdi elyaf ve silikonlar bunların yerini aldı. Allah sağlık verdiği müddetçe bu işe devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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