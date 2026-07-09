Asım Gültekin, 8. Geleneksel Dut Buluşması'nda anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi tarafından "8. Geleneksel Dut Buluşması" düzenlendi.

Fatih Davutpaşa Medresesi Avlusu'nda gerçekleştirilen program, Has Odabaşı Behruz Ağa Camisi imamı Abdussamed Altuntaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın moderatör olduğu programda katılımcılar, gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'e dair düşüncelerini ve anılarını sırayla paylaştı.

Müzisyen Yusuf Goncagül, programda sahne aldı.

Asım Gültekin'in yeğeni Ali Gültekin'in de katıldığı programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Fatih İlçe Müdürü Fatih Küçük, yazar Zeki Bulduk, Hüseyin Akın, Tülay Gökçimen, Yasir Taçar, Müesser İsabetli, Şaban Muslu, Beyza Nur Kelek, Abdullah Zerrar Cengiz, Yasir Düzcan, Eray Paşaoğlu, Erdem Koçak, Selim Tiryakiol ve Ayşe Melike Karadaş yer aldı.

Asım Gültekin hakkında

Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü bitiren Gültekin, farklı illerdeki birçok okulda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

Kültür-sanat alanında gösterdiği gayretleri sebebiyle 2008'de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından "Yılın Öğretmeni" seçilen Gültekin, her gittiği şehirde gençleri teşkilatlandırdı.

Vefatına kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük eden Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği başkanlığı görevini üstlendi.

Gültekin, Dünya Dergiler Birliği ile Dünya Türkçe Dergiler Birliğini kurdu. Bugün halen devam eden ve bir gelenek haline gelen "Dergi Günleri" etkinliğiyle dergi fuarlarını başlatan öncü isim oldu.

Kosova'dan Azerbaycan'a, Pakistan'dan Fas'a, İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinden yüzlerce derginin fuara katılımını sağlayan Gültekin, gençlerle yetişkinlerin, okur ile yazarın, şairle öykücünün, dergicilerle dergicilerin arasında köprüler inşa etti.

Gültekin, dil ve etimolojiye ilgisinden ötürü Dil Evi Etimoloji Topluluğunu kurdu. Topluluk, Dede Korkut, Saltukname, Muhammediye ve Yunus Emre Divanı okumaları gerçekleştirdi.

Çeşitli yayınevlerine ve dergilere editör, danışman ve yayın kurulu üyesi olarak da katkı sağlayan Gültekin, "Biat", "Seher", "Kitap Postası", "Cafcaf" ve "CF" dergilerini çıkardı.

Asım Gültekin, kültür sanat haberlerinin derlendiği "Dünya Bizim" sitesinin kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar sitenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

"Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Karar", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat" ve "Genç" adlı dergi ve gazetelerde kültür yazıları kaleme alan Gültekin, katıldığı seminer ve konferanslarda gençlerle bir araya geldi.

Gültekin, İz Yayınları'ndan çıkan "Alışmak Ölümüne Karşı" ve "Birden Bine Türkçe'de Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler" kitaplarını yazdı. Vefatının ardından, yazılarından derlenen "Uçtun Yine Deli Gönül" isimli eseri okuyucuyla buluştu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gültekin, 22 Temmuz 2020'de 45 yaşındayken Yalova'da vefat etti.