8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Ürünleri Şanghay'a Ulaştı
SHANGHAİ, 23 Ekim (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojisi, Gıda ve Tarım Ürünleri ile Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri sergi alanlarında sergilenecek ilk parti ürünler perşembe günü Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ne ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel