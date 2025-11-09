8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Tüketim Malları Sergisi

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Tüketim Malları Sergi Alanı'nda küresel tüketim eğilimlerini ve yaşam kalitesindeki iyileşmeleri yansıtan giyim, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, ev mobilyaları ile kültür ve spor ürünleri ön plana çıktı.