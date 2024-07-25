8. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı

KUNMİNG, July 25, 2024 (Xinhua) -- 8. Çin- Güney Asya Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde başladı.

Salı günü 2000'den fazla katılımcıya kapılarını açan fuarda ziyaretçiler, dijital ekonomi, yapay zeka, yeşil enerji, alçak irtifa ekonomisi ve diğer alanlardaki en son teknolojileri içeren sergilerden bilgi alarak bunları deneyimleme fırstaı buldu.