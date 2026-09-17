8 ayda 81,9 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda bir önceki döneme kıyasla yüzde 78 artışla 81 milyar 970 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gümrükler Muhafaza ekiplerince, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, bir önceki döneme kıyasla yüzde 78 artışla 81 milyar 970 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelleriyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde; ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konulmuştur. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 49,7 ton uyuşturucu madde, 927 bin 840 adet elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin adet makine aksamı, 5 milyon 107 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atmıştır" denildi.

'AĞUSTOSTA 10,5 MİLYAR TL'LİK YAKALAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Ağustos ayında yapılan çalışmalara ilişkin, "Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2026 yılı Ağustos ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 144 artışla 497 farklı olayda 10 milyar 532 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 adet makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt, 863 adet araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalanmıştır. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmemektedir. Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı