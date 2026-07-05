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Ağaca 70 yıldır şekil veren kaşık ustası ata mirasını geleceğe taşıyor

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 80 yaşındaki Sabri Özşahin, 70 yıldır geleneksel yöntemlerle el yapımı tahta kaşık ve tarak üreterek kaybolmaya yüz tutan kaşıkçılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Ürünleri coğrafi işaret tescilli olan usta, yurt dışından da sipariş alıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 70 yıllık kaşık ustası Sabri Özşahin, geleneksel yöntemlerle el yapımı ürünler üreterek kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Alballar Mahallesi'ndeki 6 metrekarelik atölyesinde ağaca şekil vererek üretimini sürdüren "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahilik Belgesi" bulunan 80 yaşındaki Özşahin, atalarından miras kalan kaşıkçılık geleneğini sürdürüyor.

Mesleğini çocuk yaşlarda öğrenen Özşahin, atölyesinde şimşir, kayın ve zeytin ağacından, karıştırma kaşığı ve yemek kaşığının yanı sıra tarak da üretiyor.

Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan ürünler, doğal yapısı korunarak geleneksel yöntemlerle şekillendiriliyor. Özşahin'in ürettiği tahta kaşıklar, coğrafi işaret tesciliyle de korunuyor.

"Yıllardır aynı özenle üretimimi sürdürüyorum"

Özşahin, AA muhabirine, başta İtalya olmak üzere çeşitli ülkelerden sipariş aldıklarını ve el yapımı ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

El yapımı ahşap ürünlerin uzun ömürlü olması için doğru kullanımın önemine dikkati çeken Özşahin, kaşıkların elde ve ılık suyla yıkanmasını tavsiye ederek bu şekilde ürünlerin doğal yapısını koruyarak uzun yıllar kullanılabileceğini anlattı.

Geleneksel el sanatlarının giderek azaldığını dile getiren Özşahin, tahta kaşıkçılığının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Yıllardır aynı özenle üretimini sürdürdüğünü belirten Özşahin, "Elde kaşık yapan bir tek benim desem yeri var. Bölgede elde yapılmıyor artık kaşıklar. Bizim çocukluğumuzdaki gibi bu işe özenip yapan çırak da olmuyor." ifadelerini kullandı.

Özşahin, en iyi kaşığın şimşir veya zeytin ağacından elde edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şefik Furkan Barstuğan
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