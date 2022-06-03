6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı - Haberler

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6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı

TERÖR örgütü DHKP/C'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı akrabalarına ait evde yakalanıp, cezaevine gönderildi.

TERÖR örgütü DHKP/C'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı akrabalarına ait evde yakalanıp, cezaevine gönderildi.

?Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde demiryolu bekçisi olarak çalışan Serkan Gül hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014 yılında terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yargılanan Gül, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının kesinleşmesinden 1 hafta kadar önce Gül'ün, İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Gül, saklandığı Sancaktepe ilçesinde akrabalarına ait bir evde bugün 15.30 saatlerinde yakalandı. Gül'ün, yurtdışına kaçmayı planladığı öğrenildi. Yakalanan firari hükümlü, Bolu'ya gönderilip ardından da cezaevine konuldu.


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