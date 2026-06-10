52 yıldır zamana 'ayar' veriyor, teknolojiye direniyor

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde 52 yıldır saat tamiriyle uğraşan Erol Orta (70), teknolojik gelişmelere rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla saat tamirciliğinin eski önemini yitirdiğini belirten Orta, "Cep telefonları çıktıktan sonra bu işler neredeyse bitti. İnsanlar artık saate eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Ama ben hala kol saati, cep saati gibi kurmalı saatleri tamir ediyorum" dedi.

İlçe merkezinde yaşayan 2 çocuk babası Erol Orta, saat tamirciliğini İstanbul'da öğrendi. Askerliğini yaptıktan sonra memleketi Şarkışla'da bir saat dükkanı açtı. İlçede 52 yıldır bu alanda hizmet veren Erol Orta, her sabah erken saatlerde iş yerinin kapısını açıyor. Orta, kendisine gelen saatlerin tamirini ise akşam saat 5'e kadar yapıp, teslim ediyor. Arızalı kol saatleri başta olmak üzere duvar, masa, kurmalı ve çeşitli mekanik saatlerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Mesleğe genç yaşlarda başladığını belirten Erol Orta, saat tamirciliğinin geçmişte çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Teknolojinin kendi mesleğinin de olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Orta, özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla insanların saat kullanma alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.

'ŞU ANDA BİR HOBİ GİBİ YAPIYORUM'

Saat tamiri ustalığında kendisinden sonra yetişen kimsenin olmadığını söyleyen Erol Orta, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a gittim. Orada saat tamirciliğinde bir süre çıraklık yaptım. Daha sonra ise askere gittim. Askerden gelince memleketime bu dükkanı açtım. Şu anda bir hobi gibi yapıyorum. Cep telefonları çıktıktan sonra bu işler neredeyse bitti. İnsanlar artık saate eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Ama ben hala kol saati, cep saati gibi kurmalı saatleri tamir ediyorum. Şu anda benden başka bu işi yapan yok. Son ustalardan biriyim. Bazıları kol saatlerini süs olarak takıyor. Çalışmasa bile bana gelip 'kordonunu yap' diyorlar. Ben de yapıyorum. Bu mesleği gençlerden kimse gelip yapmak istemiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı