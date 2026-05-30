İzmir'de zeytinin tanesini 50 liraya sattığı tespit edilen satıcıya idari para cezası

İZMİR'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Medyada İzmir'de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

