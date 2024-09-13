5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan Şampiyon Oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda şampiyon ev sahibi oldu.

Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43'ü altın, 34'ü gümüş, 37'si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Göçebeler Dünyası Etno Köyü'ndeki kapanış törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Mirzabosinov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Kazakistan Etnospor Birliği Başkanı İslambek Salcanov, katılımcı ülkelerin takımları ve davetliler katıldı.

Mirzabosinov, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel spor türlerinin yanı sıra Kazak kültürü ile geleneğini de tüm dünyaya tanıtmaya imkan sağlayan Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisine başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oyunlara 89 ülkeden 2 bin 500'den fazla sporcunun geldiğini dile getiren Mirzabosinov, "6 gün boyunca 21 geleneksel spor dalında tek ve takım halinde müsabakalar gerçekleşti. Oyunlara 90'a yakın ülkenin katılım sağlaması ve 30'dan fazla ülkenin madalya kazananlar arasında yer alması ise dünyada göçebe oyunlarına artan ilginin açık göstergesidir. Astana'da yapılan Göçebe Oyunlarının dünyada etnospora artan ilgiyi daha da pekiştireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mirzabosinov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile 2026 yılında 6. Dünya Göçebeler Oyunları'nı düzenleyecek Kırgız Bakan Maksutov'a göçebelerin su içtikleri şişe "torsuk"u teslim etti.

Kapanış töreni, geleneksel müzik, dans ve sahne gösterisiyle sona erdi.

Büyük Bozkırda Buluşma

"Büyük Bozkırda Buluşma" sloganıyla 8 Eylül'de görkemli açılış töreniyle başlayan 5.Dünya Göçebe Oyunları 6 gün sürdü.

Organizasyonda 21 geleneksel spor dalının tümünde yer alan Kazakistan milli takımı, 43'ü altın, 34'ü gümüş, 37'si 114 madalyayla oyunların şampiyonu oldu.

Kırgızistan ise 19'u altın, 21'i gümüş, 25'i bronz 65 madalyayla ikinci, 12'si altın, 10'u gümüş, 25'i bronz 47 madalyayla Rusya üçüncü, 11'i altın, 12'si gümüş, 11'i bronz 34 madalyayla Özbekistan dördüncülüğü kazandı.

Türkiye, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya bişinci sırada yer aldı.