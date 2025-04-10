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5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Haikou'da Düzenlenecek

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Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da, 13-18 Nisan tarihleri arasında 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı gerçekleştirilecek. Fuara ilişkin hazırlıklar sürerken, etkinlik için maskot heykeli yerleştirildi.

HAİKOU, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde yaklaşan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için bir maskot heykeli yerleştiren işçiler, 10 Nisan 2025.

Küresel ticaret ve tüketim trendleri için önemli bir platform olan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın beşincisi 13-18 Nisan tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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