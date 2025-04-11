5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Haikou'da Başlıyor

HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek olan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın ana mekanı olan Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki masaj robotu, 10 Nisan 2025.

13-18 Nisan tarihleri arasında Çin'in Haikou kentinde düzenlenecek 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda 8 sergi salonunu yer alacak. Küresel ticaret ve tüketim eğilimleri için önemli bir platform olan fuara 71 ülke ve bölgeden 4.100'ün üzerinde markanın katılması bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Hainan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenecek bu yılki fuarda yapay zeka ve alçak irtifa havacılığı da dahil olmak üzere yeni tüketim trendleri öne çıkarılacak ve küresel şirketlerin yenilikleri tanıtılacak. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)