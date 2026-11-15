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49. ASEAN Zirvesi ve ilgili zirveler 15-17 Kasım'da Manila'da düzenlenecek

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49. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili zirveler, 15-17 Kasım tarihlerinde Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek. Başkentteki Uluslararası Kongre Merkezi'nin dış cephesinde son hazırlıklarını yapan işçiler, zirve öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

MANİLA, 15 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Uluslararası Kongre Merkezi'nin dış cephesinde son hazırlıkları yapan işçiler, 12 Kasım 2026.

49. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili zirveler 15-17 Kasım tarihlerinde Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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