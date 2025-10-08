41 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 271 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda, 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüphelinin yakaladığını açıkladı. Şüphelilerden 206'sı tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyon sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, yakalanan 271 şüpheliden, 206'sı tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.