33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, Shenzhen'de 18-19 Kasım'da düzenleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenleniyor. Zirveye Shenzhen Uluslararası İletişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenleniyor.
Zirveye, Shenzhen Uluslararası İletişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua