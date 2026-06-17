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Giresun merkezli 32 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

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Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı, 84 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 40 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma" suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve saha çalışması sonucunda 12 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 117 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alındıkları illerde adliyelere sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 84'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda, 2016-2026 yılları arasında internet ortamı üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve faaliyet süresi içerisinde işlem hacminin 40 milyar lira olduğu değerlendirilen 2 yasa dışı bahis sitesi üye ve yöneticileri tespit edilmişti.

68 araç ile 8 taşınmaza el konulan operasyon kapsamında, 9 firari ile yurt dışında bulundukları belirlenen 12 şüpheliyle ilgili işlemlerin devam ettiği, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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