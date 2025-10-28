29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bisiklet Turu
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen bisiklet turuna 400 öğrenci katıldı. Etkinlikte göl kenarında ikramlar yapıldı ve hediyeler dağıtıldı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde öğrenciler ile vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.
KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen organizasyona, 400'e yakın öğrenci katıldı.
Mahalledeki tesis önünde toplanan öğrencilere, görevliler tarafından göğüs numarası verildi.
Yaklaşık 4 kilometre pedal çeviren katılımcılar, parkurun sonunda Tuzla Palas Gölü'ne ulaştı.
Mahalle sakini yaklaşık 250 kişi de etkinlikte öğrencilere eşlik etti.
Ellerinde bayraklar ve süsledikleri bisikletlerle etkinliğe katılanlara göl kenarında etli pilav ve ayran ikram edildi.
Yapılan çekilişle 60 kişiye tablet, akıllı saat ve bisiklet gibi çeşitli hediyeler verildi.