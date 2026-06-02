Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda 77 şüpheli yakalandı

Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 107 zanlıdan 77'si yakalandı. 10 milyar lira hacme ulaşan çetenin gelirleri kripto cüzdanlara aktarılmıştı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyeti gerçekleştirerek 10 milyar lira hacme ulaşan çeteye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir ay süren teknik ve idari takibin ardından polis, 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda, 77 şüpheli gözaltına alındı, 30'unun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süreçte yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahis sitelerinden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek paranın izini kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yasa dışı bahis oynayan kişilere de idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
