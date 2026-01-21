Haberler

Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı, 483 milyon TL'lik para trafiği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütünün Kocaeli merkezli 22 Ocak 2025'te kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığını, elde edilen gelirin kripto borsaları üzerinden aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda dün 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Şok eden sözler! "Seni dövdürürüm"