27. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de Başladı

Güncelleme:
Çin'in en büyük teknoloji fuarlarından biri olan 27. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, 100'den fazla ülkeden 5.000'in üzerinde şirketin katılımıyla Shenzhen'de kapılarını açtı.

SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük teknoloji fuarlarından biri olan 27. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, cuma günü ülkenin güneyindeki gelişen teknoloji merkezi Shenzhen'de başladı.

Etkinlik, küresel endüstrileri şekillendiren son teknolojik gelişmeleri sergilemek üzere 100'den fazla ülke ve bölgeden 5.000'in üzerinde şirket ve uluslararası kuruluşu ağırladı.

