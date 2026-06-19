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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ildeki operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve propagandasını yaptığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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