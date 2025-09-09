Haberler

25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Xiamen'de Başladı

25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Xiamen'de Başladı
Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen fuar, 120'den fazla ülke ve bölgeden ziyaretçi katılımıyla başladı. Yabancı ve yerli yatırım alanlarına odaklanan fuar, dört gün sürecek ve onur konuğu ülke İngiltere oldu.

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı pazartesi günü başladı. Fuara 120'den fazla ülke ve bölgeden ziyaretçi katılım sağladı.

"Çin'e Yatırım", "Çin Yatırımı" ve "Yabancı Yatırım" olmak üzere üç ana alana odaklanan fuar, 100'den fazla yatırım temalı etkinliği içeriyor. Dört gün sürecek fuarın onur konuğu ülkesi ise İngiltere oldu.

