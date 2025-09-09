25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Xiamen'de Başladı

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı pazartesi günü başladı. Fuara 120'den fazla ülke ve bölgeden ziyaretçi katılım sağladı.

"Çin'e Yatırım", "Çin Yatırımı" ve "Yabancı Yatırım" olmak üzere üç ana alana odaklanan fuar, 100'den fazla yatırım temalı etkinliği içeriyor. Dört gün sürecek fuarın onur konuğu ülkesi ise İngiltere oldu.