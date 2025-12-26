Ceza muhakemesindeki tanıklara 130 ila 200 lira ücret ödenecek

Ceza muhakemesi sırasındaki tanıklıklar için ilgililere günlük 130 ila 200 liraya kadar ücret ödenmesine ilişkin 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324. maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.