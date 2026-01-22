Haberler

026 Fıtur Uluslararası Turizm Fuarı, İspanya'nın Başkenti Madrid'de Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Madrid'de gerçekleşen 2026 FITUR Uluslararası Turizm Fuarı, turizm sektöründeki en son gelişmeleri ve yenilikçi trendleri sergiliyor. Fuar, 161 ülke ve bölgeden 10.000'den fazla şirketin katılımıyla dikkat çekiyor.

MADRİD, 22 Ocak (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 2026 FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda performans sergileyen sanatçılar, 21 Ocak 2026.

Madrid'de çarşamba günü başlayan 2026 FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda turizm sektöründeki en son gelişmeler, yenilikçi trendler ve işbirliği fırsatları ele alınıyor.

Bu yılki fuara, 161 ülke ve bölgeden 10.000'in üzerinde şirket ve yaklaşık 1.000 katılımcı iştirak etti. Fuarın önümüzdeki beş gün boyunca yaklaşık 255.000 ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi