Cmk Kapsamında Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin 2026 Yılı Ücret Tarifesi Belli Oldu

(ANKARA) – Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2026 yılı tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu tebliğe göre; soruşturma evresinde takip edilen işler için 4 bin 27 lira, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 6 bin 273 lira olarak belirlenirken asliye ceza mahkemelerinde takip eden davalar için 6 bin 904 lira, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2 bin 883 lira, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 12 bin 387 lira olarak belirlendi.

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 6 bin 904 lira, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 12 bin 387 lira ücret ödenecek.

İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemeleri ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için ise 6 bin 904 lira ödeme yapılacak.

Kanun yollarına ilişkin tarifede ise, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 12 bin 387 lira, Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için 13 bin 945 lira ücret belirlendi.

Tebliğe göre tarife, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.