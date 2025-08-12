2026-2027 Dünya Su Sporları Dalış Kupası'nın Ev Sahibi Şehirleri Açıklandı

BUDAPEŞTE, 12 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Su Sporları Federasyonu, 2026-2027 Dünya Su Sporları Dalış Kupası'nın düzenleneceği Kanada, Meksika ve Çin'deki ev sahibi şehirleri açıkladı.

2026-2027 Dünya Su Sporları Dalış Kupası her iki yılda da üç etap halinde düzenlenecek. Çin'in başkenti Beijing'de yapılacak üçüncü etap olan Süper Finaller'de sporcular, 2027 yazında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dünya Su Sporları Şampiyonası'na giden yolda en üst seviyede mücadele edecek.

Yarışmalara ev sahipliği yapacak şehirler ve ülkeler, önemli su sporları etkinliklerine ev sahipliği yapma ve dünya çapında başarılı dalgıçlar yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip.

Kadınlar 3 metre tramplen atlama dalında olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Çinli sporcu Chen Yiwen, Çin Ulusal Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek yarışmada seyirci önünde mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Chen, "Ev sahibi olarak yarışmak her zaman heyecan verici. Beijing'in 2026-2027 Süper Finalleri'ne ev sahipliği yapacak olmasından gurur duyuyorum. Seyircilerimize unutulmaz bir performans sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Su Sporları Federasyonu, 2026 Dünya Su Sporları Gençler Dalış Şampiyonası'nın Hırvatistan'ın Rijeka kentinde düzenleneceğini de teyit etti.