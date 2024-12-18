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Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda; Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurul'da saat 11.00'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5-14. maddeleri görüşülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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